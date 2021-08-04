Джерело - Чемпiон.

На Олімпійських іграх в Токіо відбулися жіночі змагання зі скейтбордингу в дисципліні парк. Перші два місця посіли японки: 19-річна Сакура Йосодзумі взяла золото, а 12-річна Кокона Хіракі - срібло.

Бронзу здобула 13-річна британка Скай Браун, і її історія просто фантастична. Скай - одна з найвідоміших скейтбордисток у світі.

Рік тому одне із тренувань могло закінчитися для спортсменки трагедією: юна скейтбордистка не розрахувала траєкторію і звалилася з 4,5 метрів прямо на бетон. Браун отримала вкрай серйозні травми: перелом черепа і руки. Ми про це писали.

На Олімпіаді Скай була фавориткою, але завалила перші дві спроби через падіння з дошки. На третю спробу Браун зібралася і видала виступ, який дозволив їй здобути "бронзу".

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