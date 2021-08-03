 Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту | Блоги | Champion.com.ua
Черкасова стала бронзовою призеркою Олімпіади
Сьогодні 15:08 3859 3
Генк - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:34 3029
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту
Сьогодні 20:23 731
Визначилася дата початку нового сезону УХЛ
Сьогодні 19:24 179
Ребров найближчим часом очолить збірну України
Сьогодні 18:56 8138
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 18:05 7175
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 18:01 116159 15
Черкасова здобула медаль та інші підсумки змагального дня - 3 серпня
Сьогодні 17:56 613
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 3 серпня
Сьогодні 17:26 4986
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 серпня
Сьогодні 16:55 3249 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:23 536
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:52 803
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим Sasha Bulava
Сьогодні 10:30 1024 2
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:15 1569
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:02 2420
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1631
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Вчора 19:01 898
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 18:55 1515 3
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 1175
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1165
Заміни для Шевченка та підсумки другого туру УПЛ - ТаТоТаке
Заміни для Шевченка та підсумки другого туру УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:47 574
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Вчора 04:03 10781 3
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
01.08.2021 19:54 3152
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:51 3551
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
01.08.2021 17:26 4052
Прямі трансляції
Навколо спорту

Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту

Сьогодні 20:23 Андрій Твердохліб 731 0
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Токіо розпочалися змагання з веслування на байдорках і каное. Розпочалися невдало для представників України. Лише пара Алтухов зуміли пробитися до півфіналу де посіли останнє шосте місце в своєму запливі та завершили змагання на 13-й сходинці. 

Зовсім не порадували українських уболівальників наші дівчата-байдарочниці - Кічасова-Скорик і Юрійчук, які в одиночках на 200 м не змогли подолати чвертьфінальну стадію.

Але мова піде не про Олімпійські ігри, а точніше не зовсім про них. Марія Кічасова-Скорик після невдалого виступу опублікавала в своєму Instagram ось такий допис:

Однак дівчина зовсім не згадала про те, що взагалі не мала їхати до Токіо... але поїхала, поїхала через підтасовку результатів у кваліфікаційному турнірі. Про цю ситауцію ми писали ТУТ.

І поки Кічасова-Скорик чекає на змагання четвірок, привідкриємо деякі деталі скандальної справи, до якої чомусь нікому немає справи: ані Міністру Гутцайту, ані депутатці Саладусі, яка, до речі, також провалилася на Іграх. Про Ольгу Саладуху я згадав не даремно. Саме вона є Головою комісії атлетів при НОК України. На запит (у квітні, за 3 місяці до Токіо-2020 - ред.), щодо справи Кічасова-Скорик - Танько в комісії відповіли, що вони засідають два рази на рік і розглянуть пізніше. Саме ця комісія МАЄ захищати права спортсменів. Чим вона насправді займається та чи займається взагалі - невідомо.

Тим більше, у федерації відповіли, що своє відео вони надати не можуть, також із незрозумілих причин, а відео представників Діани Танько для них не є жодним доказом.  А за регламентом федерація такі речі вирішувати не вповноважена. Це прямий обов'язок головної суддівської колегії... Рішеня від колегії немає.

Від розгляду справи в Спортивному арбітражному суді при НОК федерація відмовилася, що також наштовхує на думку про небажання об’єктивного розгляду, а бажання вирішити це виключно руками керівництва Федераціі.

У НОК України відповіли, що вони не мають повноваженнь вирішувати такі суперечки, а це - справа федерації. Замкнуте коло.

Головний тренер збірної України - Юрій Чебан, взагалі обрав позицію мовчати. Однак про Чебана - далі.

Ну і окремо про головного тренера збірної України, легендарного українського чемпіона, Юрія Чебана. При Мінмолодьспорту України немає Державного тренера з байдарки, що є, як мінімум, дивним. Тож Юрій Чебан має, майже, необмежені повноваження. Чоловік Марії Кічасової-Скорик - Роман разом із її тренером Семикіним Олексієм створили Громадську організацію Водних видів спорту. На ФОП Семикін зарєстрована база в місті Обухів, що під Києвом.

Саме там частково проводить навчально-тренувальні збори (НТЗ - ред.) національна команда. А платить за все це Міністерство молоді та спорту України. Тобто, І цьому ж ФОП / підприємцю Семикіну за поданням ФКУ - Мінмолодьспорту оплачує НТЗ. Конфлікт інтересів?! 

Зараз справа Кічасова-Скорик - Танько знаходиться на розгляді в Печерській окружній прокуратурі міста Києва.

Чи можна вважати виступ українських байдарочників у Токіо провальним, говорити зарано, ще будуть старти. Але очевидно інше - наш спорт потребує серйозних реформ, у першу чергу в роботі федерацій, як тут не згадати скандал у велисопедному спорті з Ганною Соловей.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()