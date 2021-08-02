І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

"Відпустіть мене, будь ласка, в Карлсруе!" – дуже рідко можна почути саме такі слова від українського футболіста. Коли тобі 20 років і ти знаходишся в системі київського Динамо, то, авжеж, смішно просити трансферу до клубу Другої Бундесліги. Так не вчинить типовий український футболіст. А Роман Яремчук вчинив, хоч, звісно, ні в який Карлсруе його влітку 2016-го не відпустили.

Натомість його відправили в оренду до Олександрії, де Роман провів першу половину сезону-2016/17, забивши в 14-ти матчах 5 голів. В команді Шарана відбулось формування контурів майбутнього бомбардира – і весняну частину чемпіонату Яремчук вже провів у першій команді Динамо.

Київський клуб славиться тим, що виховав кількох володарів Золотого м’яча, а також тим, що останнім часом розівчився їх виховувати. Час для того, щоб пробитися до основи чемпіона України, теж був неслушний: на позиції центрфорварда існувала вагома конкуренція для ще несформованого форварда Романа Яремчука. Львів’янин зіграв у 9 матчах, але не забив жодного разу.

Сергій Ребров, тодішній головний тренер команди, пізніше скаже: "Ми грали за моделлю 4-1-4-1. У нас не було практично жодного конфлікту. Ми мали Мбокані, Мораеса, Теодорчика, Бєсєдіна та Кравця. Плюс був молодий Яремчук з дубля. Звичайно, непросто було потрапити до першої команди, Роман це розумів. Ми давали йому шанси, він цим користувався. Але завжди гравець сам обирає свою долю: або він готовий боротися тут, або хоче грати кожну гру в основному складі".

Потім Ребров піде, бо не захоче працювати в умовах, де для цієї праці, власне, умов і не дають. Так само вчинить Яремчук, але вже через те, що новий наставник Хацкевич не бачив його у складі. Білорус запропонує Романові перейти до мінського Динамо, і в подібній ситуації багато хто погодився б, але ж йдеться про нетипового українського футболіста, не варто забувати. Форвард міг переїхати до Білорусі або ж грати в середняку УПЛ, однак він обрав англійську мову та розвиток – перейшов до Гента.

Бельгійські клуби, назагал, відомі своїм хистом працювати на продаж та робити своїх гравців дорожчими, але в Україні цей чемпіонат сприймають не надто серйозно через нібито невміння тамтешніх команд захищатися. У Бельгії справді рівень оборонної гри не є найвищим, але там якісно ставлять гру в атаці – те, що було потрібно для молодого Яремчука у фазі становлення як серйозного футболіста.

Роман на екваторі періоду в Генті відзначить: "Не такий сильно тактичний там футбол, якщо, наприклад, зі збірною порівнювати, але дуже фізичний, витривалий. Якщо ти там не готовий фізично, то тобі буде вкрай важко. Відкритий футбол, є багато гольових моментів і легше себе показати. Легше, ніж в Україні, де команди закриваються, наприклад, як проти Динамо, і що ти покажеш? 10 чоловік у штрафному стоїть – без шансів".

Яремчуку дійсно було необхідне перезавантаження. Й стиль бельгійської ліги для цього підійшов ідеально. А головне, форвард сам прагнув розвиватись: найняв особистого тренера з фізпідготовки і вже зовсім скоро Романа на загальному плані в трансляції можна було сплутати із Робертом Левандовські, який є його кумиром. Втім, не лише статура робить українця схожим на поляка.

Слухаючи й читаючи інтерв’ю Яремчука, неможливо не відзначити предметність та тверезість, з якою гравець підходить до питань, пов’язаних із власною кар’єрою. Це ставлення багато в чому є егоїстичним, але єдино правильним за умови, що ти хочеш грати на серйозному рівні. Із таким підходом успіх у Бельгії був неминучим. Такий підхід зробив Романа футболістом, в якого президент клубу запитує думку про головного тренера. Вінець усього – статус найкращого бомбардира в історії Гента.

Яремчуком почали цікавились серйозні клуби. Рома, Арсенал, Спортінг, турецькі гранди – це лише те, що згадується відразу без Гугла. Авжеж, інтерес до українця з’явився також і завдяки його успіхам у збірній. За головну команду країни Яремчук дебютував у 2018-му, а перший пам’ятний епізод стався в червні 2019-го. Рідний Львів. Матч проти Сербії. Перший гол та сльози батька на трибунах. 5-0. Далі ще будуть знакові м’ячі Люксембургу з Португалією та вихід на Євро, де Роман забив двічі, а команда дійшла до чвертьфіналу. І байдуже як – світом трансферів править статистика, вона ж і домальовує нулі до вартості футболіста.

Сам гравець дуже дякував за довіру та підбадьорювання з боку Шевченка, відзначаючи його педагогічні якості. Андрій Миколайович також відіграв неабияку роль у переході форварда до Бенфіки на прохання свого колишнього партнера по Мілану Руя Кошти, який зараз є президентом лісабонського клубу.

"Я розмовляв із Шевченком, коли був у складі збірної на Євро. Ми говорили про Бенфіку. Він сказав, що це неймовірний клуб, що тут я зможу вийти на новий рівень і що це позитивно вплине на мою кар’єру", – зовсім свіжі слова Яремчука.

Розмірковувати про перспективи українця у Португалії поки складно. Трансферне вікно ще не закрите, а в Бенфіці є ті, хто у це вікно ще можуть заскочити. І за сумісництвом вони також є конкурентами Романа за позицією. Гаріс Сеферович, Дарвін Нуньєс, Карлос Вінісіус, Гонсалу Рамош та Родріго Піньйо – змагання за місце в старті буде серйозним і нагадує ситуацію, що завадила Яремчуку колись заграти у Динамо. Втім, вихідні дані тепер зовсім інші.

"Стараюсь працювати від матчу до матчу, від місяця до місяця", – таке гасло собі взяв наш нападник. Звучить ніби банально, але йому віриш, тому що надто багато було підтверджень справою, а не словами. Не можна бути впевненим, що в Романа вийде у Бенфіці, але можна бути впевненим, що він зробить все, щоб вийшло.

Роман Яремчук колись просився в оренду до Карлсруе, а зараз є головним форвардом України і мінімум на що тепер погодився б у Німеччині – це умовний Баєр. Кожне рішення, від небажання грузнути в болоті УПЛ до відвертих слів на пресконференції про тренера Ласло Бьолені, наближало вихованця Динамо до того статусу, який у нього є зараз. Цей статус з неба просто так не впав – Яремчук це добре розуміє. Бо він нетиповий український футболіст.

Андрій Дунець, Чемпіон, Телеграм-канал автора

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