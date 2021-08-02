Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії

Волейболістки збірної Туреччини жорстко зіткнулися під час матчу проти команди "без прапора та гімну".

Спортсменки не домовилися, хто прийме м'яч, і врізалися одна в одну.

Дівчата примудрилися зіткнутися зубами. Чансу Озбай втратила кілька зубів - вона плакала і намагалася зупинити кров, яка хлинула із рота. Її партнерці пощастило більше - вона отримала подряпину на обличчі. Волейболістки продовжили матч, але незабаром їх замінили.

Зіткнення, яке відбулося на тай-брейку, не завадило збірній Туреччини обіграти команду, що представляє країну-агресора.

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