Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка

"Низький уклін нашим уболівальникам - це найкраща підтримка" - Ярославський подякував за рекордну відвідуваність матчів Металіста.

Джерело - Чемпіон.

Високий інтерес уболівальників до ігор футбольного клубу Металіст на рідній домашній арені - це найкраща мотивація для його розвитку. Про це в ефірі телеканалу "Футбол 1/2/3" в програмі "Великий футбол" заявив бізнесмен Олександр Ярославський, інвестор ФК Металіст, координатор підготовки Харкова до Суперкубку.

"Я хочу подякувати вболівальникам - ми зараз працюємо, виходить, разом. Тому що повний стадіон не може не радувати. Це тиск і на мене, і на футболістів. Це величезна, класна підтримка, за яку низький уклін нашим уболівальникам!", - сказав Ярославський, відповідаючи на запитання ведучого програми як він сприймає 35 тисяч уболівальників на трибунах, надихає це бізнесмена на подальший розвиток ФК Металіст.

Як відомо, харківський стадіон зібрав 35 260 глядачів на поєдинок 2-го туру Першої ліги України між клубами Металіст і Ужгородом. Така чисельність уболівальників на матчі - це абсолютний рекорд Першої ліги за весь час її існування. Глядацький інтерес підігрівався ще й тим, що цей матч - перша гра відродженого "Металіста" на рідній арені.

Ярославський пообіцяв, що посилить команду яскравими гравцями, щоб залучати на стадіон ще більше уболівальників.

"Ми будемо посилювати" Металіст ". Вчора вночі (з суботи на неділю - Ред.) Був підписаний контракт з Матеусом. Він через тиждень, швидше за все, вже буде в Харкові. Нам потрібен центральний нападаючий - тепер він у нас є. Сьогодні не грав Маілтон - вирішили його поберегти з якихось причин, я не знаю. Основне завдання - це команда. Це шпілери, це гра. Повернути або залучити глядачів на стадіон ми можемо тільки одним - грою команди. Це і є перше завдання, - розповів Ярославський, і додав: За рік в Прем'єр-лігу ми вийдемо вже таким складом, що будь здоров!".

Відповідаючи на запитання ведучого в студії, який розмір трансферного бюджету футбольного клубу Металіст, Ярославський пообіцяв не брати до уваги грошей заради високого класу гри: "Якби мене протягом гри запитали скільки я готовий викласти, я б виклав стільки, що у мене волосся мої заворушилися б на голові. - пожартував інвестор "Металіста". - Питання буде лише в якості гри. В сумі питання стояти не буде".

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