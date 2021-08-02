 Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва

Сьогодні 15:10 Андрій Твердохліб 239 0
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася з Токіо, де завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор, до Києва.

Вранішній рейс за Стамбула в аеропорту Борисполя зустрічали представники українських ЗМІ. Через карантинні обмеження вболівальників на зустріч не пустили. Журналісти зустріли Світоліну овацією та засипали тенісистку питаннями.

Після пресбрифінгу Світоліна звернулася до вболівальників на своїх сторінках у соціальних мережах.

"Розмірковуючи про минулий тиждень у Токіо, можу сказати, що це був, мабуть, один із найважчих тижнів у моїй кар’єрі. Нескінченні години на корті, справжні битви, сумні й, безперечно, найщасливіші моменти. Ось чому ця медаль для мене немов цілий світ і на вагу золота! 

Пройти через усе це було б неможливо без величезної команди людей, які були тут зі мною, та тих, підтримку яких я відчувала всім серцем... Дякую Гаелю, який завжди був поруч зі мною, і звичайно моїм батькам, у яких більшало сивого волосся після кожного матчу.

І всім вам!!! Дякую за нескінченну любов!", - написала Світоліна.

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