На будинок української спортсменки упав літак

Джерело - Чемпiон.

На будинок гравчині жіночої гандбольної команди Ніка Анастасії Корчевої впав спортивний літак. Члени сім'ї встигли в останній момент вибігти та залишитися в живих, але все майно і речі згоріли.

28 липня на Прикарпатті поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака WT-10 Advantic на приватний житловий будинок з послідуючим горінням. В результаті аварії загинув пілот і три пасажири.

Пожежники ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів. У будинку, який загорівся, ніхто не постраждав.

Гандбольний клуб звернувся до небайдужих людей за допомогою для спортсменки.

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