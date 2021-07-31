Німецького тренера вигнали з Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
Одного з тренерів німецьких велосипедистів зобов'язали покинути Олімпійські ігри в Токіо через расистський скандал.
Під час гонки спеціаліст у дивний спосіб підтримував своїх підопічних.
"Порви цих погоничів верблюдів", - кричав тренер, перебуваючи на узбіччі траси, маючи на увазі представників Алжиру та Ерітреї.
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним
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