Під час спарингу між португальським Порту та італійською Ромою (1:1) на полі сталася сутичка між захисником "драконів" Пепе і хавбеком "вовків" Генріхом Мхітаряном.

Пепе жорстко сфолив проти Мхітаряна, при падінні Генріх встиг зачепити обличчя португальця бутсою. Потім вірменин скочив з газону і накинувся на кривдника. До масової справа не дійшла, але напруження було серйозне.

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