Аргентинська фехтувальниця Марія Белен Перес Моріс отримала пропозицію руки та серця просто під час інтерв'ю на Олімпіаді у Токіо. Такий сюрприз в оригінальний спосіб їй зробив тренер Лукас Сауседо.

Дівчина давала інтерв'ю одному з аргентинських спортивних телеканалів, коли за її спиною з'явився тренер з плакатом. Лукас Сауседо непомітно пройшов ззаду дівчини, тримаючи листок з написом: "Ти вийдеш за мене заміж, будь ласка?".

36-річна Марія Белен Перес Моріс та 51-річний Лукас Сауседо зустрічаються вже 17 років. Колись, у 2010 році, чоловік вже зробив спробу одружитись зі своєю коханою, проте тоді вона йому відмовила: "Я була надто молода", – пояснює жінка. Проте цього року вона з радістю прийняла його пропозицію.

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