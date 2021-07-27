Джерело - Чемпіон.

Українська пара Олена Костевич і Олег Омельчук здобули бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолету (10 м). У матчі за третє місце українці перемогли сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца (16:12).

Для Костевич це четверта олімпійська медаль у кар'єрі - золота в Афінах-2004 і дві бронзи в Лондоні-2012.

Загалом, українці здобули 3 медалі в Токіо, усі - бронзові.

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