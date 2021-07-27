 Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай

Сьогодні 14:18 Valeriy Ruchka 9790
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай

Джерело - Чемпіон.

У травні 2016 року Ірина Галай стала першою українкою, яка піднялась на Еверест, а сьогодні піднялась на К2 та присвятила це сходження 30-річчю незалежності України. Альпінізмом уродженка Мукачева захопилась після того, як програла футбольний спір своєму другові. 

Альпінізмом захопилася через футбольний спір, - пригадує Ірина. - Мій друг вболіває за Реал. У 2013 році побилися об заклад на бажання. Я поставила на перемогу Барселони,  Аліхан був впевнений у виграші королівського клубу. До цього я постійно підсміювалася над ним за те, що він, чеченець, жодного разу не був у горах. Він вирішив помститися: забажав, щоб я піднялася на Казбек. Трохи підготувалася і пішла. Зайшла першою з групи, почувала себе чудово. Виявилося, що у мене відсутня так звана гірська хвороба – голова не паморочиться навіть на великій висоті.  Хоча у декого проблеми починаються вже з висоти 4000 метрів. Швидко закохалася у гори. Коли повернулася, розповіла другові, що тепер збираюся піднятися на Кіліманджаро. Він був шокований. А у 2015 році у мене з’явилася нова мрія – стати першою українкою, яка підніметься на Еверест.  

В українки дуже багато захоплень. Любить кататися на лижах, сноуборді та вейкборді, стрибати з парашутом. Друзі стверджують, що немає в світі справи, яку не зможе опанувати Іра. А ви би пішли в гори з Іриною?    

Просто факт

Еверест (Джомолунгма) - найвища вершина земної кулі, висота якої становить 8848,43 метри над рівнем моря. З тібетської назва вершини перекладається як "Мати Всесвіту". По статистиці, з 2000 року показник успішного сходження на Джомолунгму складає: 49% - серед чоловіків, 52% - серед жінок. 

К2 (Чогорі) - висота К2 - 8 611 метрів, розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв. Через надзвичайну складність сходження К2 також називають Дикої горою, а в світі альпіністів - горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Тобто, сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчувалося трагедією.

Максим Розенко, Чемпіон

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