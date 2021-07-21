Захисник клубу Інтер Еллайс Хашмін Муса зізнався, що навмисно забив два голи у власні ворота в останні 12 хвилин матчу чемпіонату Гани проти Ашанті Голд. Поєдинок закінчився поразкою його команди з рахунком 0:7.

За словами Муса, перед грою він чув розмову, суть якої полягала в тому, що протистояння Інтер Еллайс і Ашанті Голд має закінчитися з результатом 1:5.

"Я пообіцяв тренеру, що зірву договірний матч, якщо мене випустять на заміну. Після гри команда привітала мене. Перебуваючи в нашому готелі, я почув, що хтось поставив гроші на поразку мого клубу з рахунком 1:5. Я вирішив зробити так, щоб ця ставка не зайшла, оскільки не схвалюю цю діяльність", – заявив футболіст.

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