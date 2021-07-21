Пілот Формули-1 купив яхту за понад 5 мільйонів доларів

Джерело - Чемпiон.

Пілот Формули-1 Макс Ферстаппен лідирує в чемпіонаті з хорошим відривом від Льюїса Гемілтона.

Ред Булл платить йому $ 25 млн за рік та і в особистому житті все добре - №33 зустрічається з бразильською моделлю Келлі Піке. Хлопцеві всього 23 роки - а життя, здається, вже вдалася.

Трохи задоволення до життя Макса додасть і нова покупка: 37-метрова суперяхта Багіра за $ 5,67 млн.

Вона не зовсім нова, адже побудована ще в 2005-му компанією Palmer Johnson в США. Але на борту три житлові поверхи, 9 спалень, джакузі і два мотора на 5500 к.с. (Дальність ходу - понад 2200 км).

До продажу її здавали в оренду за $ 100 тис на тиждень.

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