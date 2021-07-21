Відео дня. Янніс не стримав сліз після завоювання чемпіонства

Лідер Мілвокі Бакс Янніс Адетокунбо не став приховувати емоції після закінчення 6-го матчу фіналу плей-оф НБА проти Фінікс Санз.

Зустріч відбулася в ніч на 21 липня в Мілвокі і завершилася перемогою господарів - 105:98, а Адетокунбо набрав 50 очок і зробив 14 підборів. Бакс виграли серію з рахунком 4-2 і вперше за 50 років стали чемпіонами ліги.

Після закінчення матчу Адетокунбо сів на стілець і розплакався від щастя. При цьому він не соромився камер і відкрито висловлював свої емоції.

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