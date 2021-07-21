Три роки тому Усик став абсолютним чемпіоном світу

Учора, 20 липня, стало відомо, що 25 вересня у Лондоні Олександр Усик зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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Рівно три роки тому, 21 липня 2018 року Олександр Усик у фіналі серії WBSS впевнено переміг росіянин Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

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