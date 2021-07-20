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Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі

Сьогодні 18:23 Андрій Твердохліб 263 0
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі

Джерело - Чемпіон.

Ірландський гімнаст Ріс Мак-Кленаган розвінчав міф про ліжка проти сексу в номерах олімпійського селища в Токіо. Інформація про прихований підтекст картонних ліжок поширювалися безпосередньо серед учасників Ігор.

Проте, як виявилось, ліжка - міцні, що й продемонстрував нам гімнаст, а для їх збірки використовувалися лише екологічно чисті матеріали.

Офіційний твіттер Токіо-2020 подякував спортсменові за спростований фейк, який стосувався безпосередньо організації Олімпійських ігор.

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