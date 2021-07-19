Вистояв 50 раундів! Кличко опублікував відео до свого ювілею

Сьогодні, 19 липня, легендарний український боксер Віталій Кличко святкує свій 50-й день народження.

"Друзі! Сьогодні, в день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів!

Я всього в житті досягнув сам. І продовжую працювати над собою. Головне – мати мету і наполегливо йти до неї. Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не зважати на тих, хто не віритиме в тебе.

Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив.

50 – тільки екватор. Відео нижче це доводить!",- написав іменинник.

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