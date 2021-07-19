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Украдена перемога. Найвідоміший бій Віталія Кличка

Сьогодні 14:19 Valeriy Ruchka 123 0
Украдена перемога. Найвідоміший бій Віталія Кличка

Сьогодні, 19 липня, свій ювілей святкує один із найуспішніших українських боксерів, одним із найкращих і найвідоміших поєдинків українця був бій проти Леннокса Льюїса.

21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі на знаменитій арені Staples Center відбувся поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBC і IBO британцем Ленноксом Льюїсом і українцем Віталієм Кличком.

Так, бій зупинили через розсічення і присудили перемогу представнику Великої Британії. Та на момент зупинки бою Віталій вів на картах всіх трьох суддів 58:56. Від реваншу Леннокс відмовився і завершив кар'єру.

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