Фото дня. Українськими прапорами прикрасили будівлю в Токіо

Українські спортсмени продовжують прибувати до Олімпійського селища Ігор ХХХІІ Олімпіади, які вже 23 липня стартують в Токіо.

Яскраво виглядає домівка, де впродовж найближчого місяця проживатиме Олімпійська збірна України. Наша команда розмістилась в будинку під назвою "Порт два" і займає його верхні чотири поверхи - з 14 по 17. На фасаді домівки українців розміщені національні стяги та символіка, що ідентифікує нашу команду як учасника найголовнішого планетарного спортивного форуму.

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