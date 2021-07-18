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Фото дня. Українськими прапорами прикрасили будівлю в Токіо

Сьогодні 19:38 Valeriy Ruchka 252 0
Фото дня. Українськими прапорами прикрасили будівлю в Токіо

Українські спортсмени продовжують прибувати до Олімпійського селища Ігор ХХХІІ Олімпіади, які вже 23 липня стартують в Токіо.

Яскраво виглядає домівка, де впродовж найближчого місяця проживатиме Олімпійська збірна України. Наша команда розмістилась в будинку під назвою "Порт два" і займає його верхні чотири поверхи - з 14 по 17. На фасаді домівки українців розміщені національні стяги та символіка, що ідентифікує нашу команду як учасника найголовнішого планетарного спортивного форуму.

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