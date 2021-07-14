 Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля | Блоги | Champion.com.ua
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Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля
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Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля

Сьогодні 17:49 Valeriy Ruchka 515 1
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля

Сьогодні – 17 років, як Андрій Шевченко і Крістен Пазік одружилися.

Дружина головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.

"З річницею тебе, мій єдиний. Дякую за любов, підтримку та сміх. Кохаю тебе", – написала Крістен. 

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Пізніше Шевченко відповів на привітання дружини і теж запостив фото разом. «З 17-ю річницею, моя любов. Дякую за те, що робиш кожну спільну мить особливою, і дякую, що ти поруч із мною, я завжди буду поруч з тобою. Я тебе кохаю», – написав Шевченко.

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