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Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером

Вчора 23:18 Андрій Твердохліб 337 1
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером

Джерело - Чемпіон.

Футболісти збірної України Роман Яремчук і Віталій Миколенко на відпочинку в Туреччині зробили спільне фото зі скандальним російським репером Бастою.

Світлиною похизувався захисник Динамо в сторіз свого Instagram.

Нагадаємо, в 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через порушення Закону та підтримку анексії Криму. Проте нещодавно заборону було скасовано і репер дав концерти в містах України.

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