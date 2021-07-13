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Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня

Сьогодні 19:51 Андрій Твердохліб 152 0
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня

Джерело - Чемпіон.

Юний талант донецького Шахтаря Геогрій Судаков так і не зіграв на чемпіонаті Європи бодай хвилини. Незважаючи на це, дівчина футболіста Елизавета передня палко підтримувала свого коханого, у тому числі й в Instagram.

Про дівчину наразі мало що відомо, але судячи з її профілю в соціальній мережі, вона - майбутня телезірка, чемпіонка з танців і тренер в тренажерному залі.

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