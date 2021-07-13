 День в історії. 13 липня Сергій Бубка здійснив легендарний стрибок | Блоги | Champion.com.ua
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День в історії. 13 липня Сергій Бубка здійснив легендарний стрибок

Сьогодні 15:34 Андрій Твердохліб 189 0
День в історії. 13 липня Сергій Бубка здійснив легендарний стрибок

Джерело - Чемпіон.

13 липня 1985 року в Парижі Сергій Бубка першим в історії стрибнув із жердиною на 6 метрів. Загалом же легендарний український легкоатлет є автором 35! світових рекордів. Його рекорд для закритих приміщень (6,15) протримався 20 років і 359 днів. У 2014 році француз Рене Лаввілені перевершив досягнення українця на 12 см. Світовий рекорд просто неба протримався 26 років. 17 вересня 2020 року швед Арман Дюплантіс півдкорив висоту 6,15.

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