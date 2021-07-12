 Святкування перед святом | Блоги | Champion.com.ua
Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020
Сьогодні 00:55 6760 1
Англія, яку не шкода
Сьогодні 21:34 476
Я - українець! Зірковий український тренер відмовився очолити московський Локомотив
Сьогодні 18:00 14932
Євро-2020. Італія - Англія: рекорди та факти
Сьогодні 14:47 446
Футбол переміг: Збірна Італії у драматичному матчі здобула титул чемпіона Європи
Сьогодні 13:10 712
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:32 1666
Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100
Сьогодні 09:58 119752
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 01:35 25221
Визначився найкращий гравець фіналу Євро-2020
Сьогодні 01:23 1308
Доннарумма - найкращий гравець Євро-2020
Сьогодні 01:12 1415
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку Valeriy Ruchka
Вчора 15:48 2746
Ребров провів перше тренування в новому клубі
Ребров провів перше тренування в новому клубі Valeriy Ruchka
Вчора 14:58 20357
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 13:01 1342
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
Вчора 12:21 2447
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором Valeriy Ruchka
Вчора 11:22 3204
Прямі трансляції
Навколо спорту

Англія, яку не шкода

Сьогодні 21:34 Андрій Дунець 476 0
Англія, яку не шкода
Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Кожне покоління вболівальників збірної Італії повинне побачити тріумф. Звісно, великі розчарування теж трапляються (найсвіжіші: Баджо, Трезеге, Київ), але від титулів нікуди не дітися все одно. Завжди знайдеться якийсь Мадрид або Берлін. Тепер ось Лондон.

Кожне покоління вболівальників збірної Англії теж чекає на тріумф і вважає, що повинне його побачити. Але трапляються лише розчарування. І це в найкращому разі, бо для великого розчарування потрібні великі сподівання, для великих сподівань – пізня стадія турніру, а з цим у англійців не завжди все складається. Для виходу в фінал потрібен "Вемблі" – вже так повелось.

Англія виграла цей матч ще задовго до його початку. Літаки над Лондоном, що утворювали в повітрі напис "It coming  home"; передчуття домашнього фіналу навіювало спогади про 1966-й; численні відеомонтажі на Ютубі, де нібито персонажі серіалу "Peaky  Blinders" твердять про той самий футбол, що повертається додому. Фани цей фінал вже виграли, залишалась дрібниця – виграти його на полі.

А на полі все теж складалось ідеально. Саутгейт на цьому Євро завше грає однаково: активний старт, а потім всі назад, а якщо на початку ще й гол забємо, то до побачення. План працював чудово – Марсело Бєльса, мабуть, облизався, побачивши гол, створений двома латералями. Англія не контролювала мяч, але контролювала гру. Лише ближче до кінця першого тайму звичні мережива італійського півзахисту, помножені на індивідуалізм К’єзи, почали ставати вагомими.

Втім, і цього могло бути мало, а гол Італії стався по-іншому. Всі матюкливі слова, які я почав згадувати, коли на полі зявився Крістанте, відійшли на другий план, коли Браян перевів незграбно плечем мяч далі в боротьбу після кутового. Кєлліні лежав, Верратті – бив, а Бонуччі – забивав. Гол не був красивим – він був таким, яким і має бути гол у фіналі. Мяч заштовхали.

Кєлліні, який в кінці основного часу за комір зупиняє Сака, є взагалі головним символом усього, що сталось. Ніби дядько, що не дав дитині втекти. Дядько потім підніме над головою трофей і стане мен оф зе турнамент для мене, а Сака… Йому 19 років.

Слова Бернардескі про те, що Італія не боялась не виграти, наштовхнули на думку, що Англія якраз боялась. Боялась саме виграти. Перелік тих, хто бив пенальті у англійців, про це яскраво свідчить.

Хотілось би пожаліти Англію, адже ця команда була чи не найяскравішим свідченням торжества системного підходу на цьому Євро, як би жахливо за грою він не виглядав. І я б, мабуть, пожалів, але днями передивлявся старий англійський хіт-парад про найбільш шокуючі моменти ЧС-2010. В одному з епізодів висміяли сльозливу промову американця Лендона Донована після того, як той разом зі своєю збірною вийшов до плей-оф турніру.

Ні, Англію не шкода – хай ще трохи почекають на новий фінал. Коли там наступний домашній турнір?

Андрій Дунець, Чемпіон (тг-канал автора)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()