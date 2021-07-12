Ображені англійські уболівальники виловлювали та били італійців на Вембілі

Англія та Італія видали потужний фінал Євро-2020 на Вемблі.

Проте антураж головного матчу року був безнадійно зіпсований англійськими вболівальниками. Ще до гри вони влаштували справжнє божевілля в місті напивалися, кидалися пляшками і билися.

Але після фінального свистка англійські вболівальники засмучені поразкою своєї збірної, стали виловлювати нечисленних італійських фанатів біля виходу зі стадіону і бити.

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