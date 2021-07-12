 Ображені англійські уболівальники виловлювали та били італійців на Вембілі | Блоги | Champion.com.ua
Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020
Сьогодні 00:55 6181 1
Євро-2020. Італія - Англія: рекорди та факти
Сьогодні 14:47 213
Футбол переміг: Збірна Італії у драматичному матчі здобула титул чемпіона Європи
Сьогодні 13:10 521
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:32 1250
Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100
Сьогодні 09:58 119472
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 01:35 25127
Визначився найкращий гравець фіналу Євро-2020
Сьогодні 01:23 1141
Доннарумма - найкращий гравець Євро-2020
Сьогодні 01:12 1261
Євро-2020. Італія - Англія 1:1 (3:2 по пенальті). Як це було
Сьогодні 00:54 21137
Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 23200
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 13:01 1311
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
Вчора 12:21 2410
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором Valeriy Ruchka
Вчора 11:22 2968
Мессі розплакався після фінального свистка у фіналі Кубка Америки
Мессі розплакався після фінального свистка у фіналі Кубка Америки Valeriy Ruchka
Вчора 10:11 3498
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 09:50 1030
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ображені англійські уболівальники виловлювали та били італійців на Вембілі

Сьогодні 13:41 Valeriy Ruchka 1098 0
Ображені англійські уболівальники виловлювали та били італійців на Вембілі

Англія та Італія видали потужний фінал Євро-2020 на Вемблі.

Проте антураж головного матчу року був безнадійно зіпсований англійськими вболівальниками. Ще до гри вони влаштували справжнє божевілля в місті напивалися, кидалися пляшками і билися.

Але після фінального свистка англійські вболівальники засмучені поразкою своєї збірної, стали виловлювати нечисленних італійських фанатів біля виходу зі стадіону і бити.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()