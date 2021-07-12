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Найкращий гравець фіналу Євро-2020 потролив англійських фанів

Сьогодні 09:10 Valeriy Ruchka 753 0
Найкращий гравець фіналу Євро-2020 потролив англійських фанів

Збірна Італії стала новим чемпіон Європи з футболу, обігравши у фіналі команду Англії (1:1) у серії пенальті 3:2.

Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020 

Після матчу захисник Скуадри Адзурри Леонардо Бонуччі підійшов до оператора, який знімав подію та прокричав на камеру англійською мовою: It’s coming to Rome.

Таким чином, центрбек Ювентуса та збірної Італії відповів англійським вболівальникам, котрі протягом всього фінального матчу на Вемблі у Лондоні освистували Скуадру.

Ця фраза, яку сказав Бонуччі, є відсиланням до культової пісні англійських фанатів Three Lion і улюблених рядків із цієї композиції:

It’s c-o-mming home.

It’s c-o-mming home.

Football’s c-o-ming home.

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A post shared by UEFA EURO 2020 (@euro2020)

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