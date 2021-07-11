Гравці збірної Англії передадуть призові за Євро-2020 на потреби охорони здоров'я

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Гравці збірної Англії вирішили не брати призові, зароблені на Євро-2020.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Підопічні Гарета Саутгейта пожертвують гроші на користь Національної служби охорони здоров'я, яка бореться з коронавірусом.
У разі перемоги в фіналі призовий фонд Футбольної асоціації складе близько 28 мільйонів євро, з яких трохи більше 11 мільйонів дістанеться команді. Ці гроші гравці віддадуть на користь NHS.
Нагадаємо, збірна Італії встане на коліна разом з англійцями на Вемблі.
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