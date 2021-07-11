Гравці збірної Англії передадуть призові за Євро-2020 на потреби охорони здоров'я

Про це повідомляє Corriere della Sera

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Гравці збірної Англії вирішили не брати призові, зароблені на Євро-2020.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Підопічні Гарета Саутгейта пожертвують гроші на користь Національної служби охорони здоров'я, яка бореться з коронавірусом.

У разі перемоги в фіналі призовий фонд Футбольної асоціації складе близько 28 мільйонів євро, з яких трохи більше 11 мільйонів дістанеться команді. Ці гроші гравці віддадуть на користь NHS.

Нагадаємо, збірна Італії встане на коліна разом з англійцями на Вемблі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua