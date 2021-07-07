Ефектне промо боксерського шоу від K2 Promotions

Джерело - Чемпіон.

17 липня до заміського комплексу Equides Сlub повертається світовий бокс. В головному поєдинку шоу компанії братів Кличків K2 Promotions Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше захищатиме титул WBO Oriental у першій середній вазі.

Суперником Дмитра буде Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBF, чемпіон Нігерії, Рілліван Бабатунде (13-0-0, 8 КО).

В андеркарді в ринг вийдуть: Василь "Рудий лев" Чеботар (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) та Хусейн Байсангурови (18-1-0, 16 КО) та ін.

До вашої уваги яскравий промо-ролик до боксерського шоу K2 Promotions:

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