 Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Збірна Італії переграла Іспанію та вийшла до фіналу Євро-2020
Сьогодні 00:41 1776
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 11:49 21620
Євро-2020. Італія переграла потужну Іспанію та вийшла до фіналу
Сьогодні 11:48 571
Збірна Італії вийшла у фінал Євро-2020, збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу та інші новини
Сьогодні 08:00 755
Євро-2020. Англія - Данія: онлайн-трансляція
Сьогодні 01:27 2089
Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (4:2 по пенальті). Як це було
Сьогодні 00:40 13956
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE
Вчора 21:45 2714
ФІФА прийняла рішення щодо відмови збірної України їхати на чемпіонат світу до Росії
Вчора 21:24 8770 1
Швейцарія замінить Україну на чемпіонаті світу з пляжного футболу
Вчора 20:39 1951 2
Вихрист буде битися в андеркарді бою Вайлдера і Ф'юрі
Вчора 18:09 2149
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:13 312
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:00 453
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово Valeriy Ruchka
Вчора 17:32 3528 5
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі Valeriy Ruchka
Вчора 15:43 853
Визначилися головні фаворити на вихід до фіналу Євро-2020
Визначилися головні фаворити на вихід до фіналу Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 15:19 3816
Як у Чорнобилі: З'явилося відео околиць Донбас Арени
Як у Чорнобилі: З'явилося відео околиць Донбас Арени Valeriy Ruchka
05.07.2021 17:57 4728
Футболісти збірної України заспівали гімн з уболівальниками під а-капелла відомих музикантів
Футболісти збірної України заспівали гімн з уболівальниками під а-капелла відомих музикантів Андрій Твердохліб
05.07.2021 17:56 470
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі Valeriy Ruchka
05.07.2021 16:17 2274
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України Valeriy Ruchka
05.07.2021 15:22 1834 4
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів Андрій Твердохліб
05.07.2021 15:02 383
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами

Сьогодні 10:00 Андрій Твердохліб 457 0
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами

Джерело - Чемпіон.

Екс-голкіпер, а нині тренер вортарів київського футзального ХІТа, який грає в українській Екстра-лізі, Владислав Лисенко емоційно відреагував на гру збірної України.

Під час гри Євро-2020 Україна - Англія Лисенко опублікував у своєму Facebook фото з підписом: Трупи.

На цей, як мінімум, не коректний пост звернув увагу головний редактор нашогго видання.

Після чого послідувала реакція Лисенка.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()