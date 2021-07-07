Джерело - Чемпіон.

Екс-голкіпер, а нині тренер вортарів київського футзального ХІТа, який грає в українській Екстра-лізі, Владислав Лисенко емоційно відреагував на гру збірної України.

Під час гри Євро-2020 Україна - Англія Лисенко опублікував у своєму Facebook фото з підписом: Трупи.

На цей, як мінімум, не коректний пост звернув увагу головний редактор нашогго видання.

Після чого послідувала реакція Лисенка.

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