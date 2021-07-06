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Англія Євро 2020: Останні спортивні новини та результати

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Англія Євро 2020: Останні спортивні новини та результати

В середу ввечері, 7 липня, Англія зіграє з Данією у півфіналі Євро-202 на лондонському "Уемблі". Перед цим Англія в ¼ фіналу обіграла в Римі збірну України з рахунком 4:0. В другому півфіналі зустрінуться Італія та Іспанія.

Матч між Англією та Данією розпочнеться о 22:00. Важливо згадати, що матч у середу ввечері стане першим півфіналом чемпіонату Європи для Англії за останні 25 років. Понад 60 000 вболівальників Євро-2020 зможуть спостерігати за двома півфіналами та фінальними матчами з "Уемблі".

Заповненість стадіону збільшиться до 75% для цих останніх трьох ігор. При цьому ви можете знайти онлайн лайвскор в режимі реального часу прямо на екрані вашого смартфону.

Основні моменти чвертьфінального розкладу Євро-2020

Чемпіонат Європи 2020 закінчується, в липні відбуваються фінальні події. Чвертьфінал розпочався яскраво у п’ятницю, 2 липня, коли Швейцарія вийшла на поле проти Іспанії. В основний і навіть в додатковий час команди зіграли внічию - 1:1. Доля матчу вирішилася в серії пенальті. Іспанія виграла матч, забивши 3 пенальті проти одного від Швейцарії.

Того ж дня один з фаворитів чемпіонату Бельгія вийшла проти дуже потужної Італії. Гра закінчилася перемогою Італії з рахунком 2:1. У суботу, 3 липня, Чехія та Данія провели поєдинок, який закінчився з таким самим рахунком - збірна Данії переграла Чехію 2:1.

Очікуваний розклад півфіналів Євро-2020

У вівторок, 6 липня, стартує півфінал турніру Євро-2020. Перший матч у вівторок відбудеться між Італією та Іспанією на лондонському "Уемблі". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На цьому ж самому стадіоні наступного дня Данія зіграє проти Англії, теж о 22:00. Очікується, що обидві гри будуть дуже напружені, і команди битимуться, щоб забезпечити собі місце у фіналі. Вболівальники щиро вболівають за свої улюблені команди і готові до великого шоу.

Фінальний матч Євро-2020 має відбутися в неділю, 11 липня.

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