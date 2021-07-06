После 1878-дневного перерыва харьковский «Металлист» вернулся в украинский футбол

Харьковский "Металлист" вернулся на футбольное поле и сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.

"Желто-синие последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского "Динамо". Потом наступили 1878 дней безвременья", - говорится в сообщении на сайте клуба

Первый матч новой эры "Металлиста" состоялся на стадионе "Солнечный" в Пятихатках. Здесь в рамках предсезонной подготовки команда встретилась с ФК "Перемога" (Днепр). "Игроки наконец вышли на поле так же, как в былые славные времена. Правильные цвета, клубная символика, спонсорский логотип DCH — все вернулось на свои места. "Металлист" наконец дома!", - сказано на сайте.

Напомним, что 29 мая нынешнего года Александр Ярославский, президент ФК "Металлист" в 2005-2012 гг., объявил о возрождении клуба. В тот день харьковский клуб второй лиги "Металл" сыграл свой последний матч против криворожского "Кривбасса", чтобы продолжить играть в национальном первенстве уже как ФК "Металлист". Одновременно в Харькове начались масштабные работы по восстановлению футбольной инфраструктуры – стадиона, тренировочной базы, детской футбольной академии. А Ярославский представил болельщикам новых перспективных игроков возрожденного "Металлиста" - как украинских футболистов, так и иностранных легионеров. "Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там!", - сказал он 29 мая перед лицом 40 тысяч харьковчан, болельщиков клуба.

Как известно, возрожденный "Металлист" развивается в формате частно-городского партнерства. Инфраструктурные объекты находятся в ведении города благодаря принятому облсоветом решению. А действующий городской голова Игорь Терехов так охарактеризовал возвращение "желто-синих" Харькову: "Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом. Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди – только яркий свет".

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