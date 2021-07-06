Визначилися головні фаворити на вихід до фіналу Євро-2020

Збірна Данії має найменший шанс на успіх

Джерело - Чемпіон.

Визначилися фаворити у півфінальних парах Євро-2020: Італія - Іспанія та Англія - Данія.

Про це повідомляє аналітичний портал TheAnalyst.

Збірна Англії та Італії є фаворитами у своїх парах. Англійці мають 73,3% на успіх, а підопічні Роберто Манчіні 65,5%.

Збірна Іспанії має 34,5% шансу, вихід данців до фіналу стане дивом - 26,7%.

Загалом головним фаворитом на виграш у турнірі є саме "Сквадра Адзурра" 39,1%, далі йдуть англійці 29,2%, іспанці 23% та збірна Данії 8,7%.

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