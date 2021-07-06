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Американець побив світовий рекорд з поїдання хот-догів

Сьогодні 13:57 Valeriy Ruchka 38 0
Американець побив світовий рекорд з поїдання хот-догів

Американець Джой Честнат з'їв 76 хот-догів за 10 хвилин на чемпіонаті з поїдання хот-догів в Нью-Йорку, встановивши новий світовий рекорд.

Як повідомляє CNN, чоловік є також автором попереднього рекорду. У 2020 році він з'їв 75 хот-догів за 10 хвилин.

З жінок першою стала Мішель Леско, яка з'їла 30 і ¾ хот-догу, посівши дев’яте місце в загальному рейтингу. Жіночим рекордом вважається 48,5 хот-догів, які у 2020 році за раз з'їла Міко Судо.

Змагання з поїдання хот-догів проводяться 4 липня щороку з 1972-го на набережній Коні-Айленд в нью-йоркському районі Бруклін. Організатором виступає американська мережа ресторанів швидкого харчування Nathan’s (Нейтанс).

За легендою вперше подібний конкурс відбувся ще у 1916 році, коли четверо іммігрантів змагались, щоб показати, наскільки вони патріотичні, поїдаючи хот-доги поблизу лавки Нейтанс на Коні-Айленді.

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