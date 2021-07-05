Спонсора Шахтаря звинувачують у співпраці із сепаратистами

У Києві розмалювали підлогу на вході в магазин спорттоварів PUMA через співпрацю компанії з українським співаком Іваном Дорном. Це сталося в торговому центрі Sky Mall в Дніпровському районі.

Відповідне відео у Facebook опублікував активіст Сергій Стерненко. Він також назвав музиканта проросійським колаборантом.

Нагадаємо, що з цього сезону Puma стала технічним спонсором донецького Шахтаря, замінивши Nike.

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