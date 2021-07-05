Футболісти збірної України заспівали гімн з уболівальниками під а-капелла відомих музикантів

Джерело - Чемпіон.

Напередодні збірна України, хоча й не в повному складі, повернулася до Києва з Рима, де грала в чвертьфіналі Євро-2020 з англійцями.

Футболісти та тренери разом з уболівальниками виконали гімн під а капелла відомих українських мизикантів: Олега Собчука (СКАЙ), Фоззі (ТНМК) і Ярмака. Після чого головний тренер збірної Андрій Шевченко під бюурхливі овації звернувся до вболівальників.

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