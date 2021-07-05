Як у Чорнобилі: З'явилося відео околиць Донбас Арени

У мережі з'явилося нове відео, в якому показані околиці Донбас Арени.

Воно опубліковане на сторінці Щоденник Товстуна на YouTube.

Автор ролика показав парк, на території якого знаходиться стадіон. Як бачимо, в кадрі немає жодної людини, траву вже давно ніхто не косив, але квіткові клумби виглядають доволі доглянутими.

Більшість користувачів із сумом відреагували на цю картинку, відзначивши відсутність людей, і висловили надію на те, що коли-небудь все повернеться на свої місця.

"А де люди? Таке враження, що атмосфера, як у Чорнобилі. Все померло, залишилися тільки декорації", – написав один із користувачів.

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