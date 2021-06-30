Рейтинг букмекеров или с кем лучше всего ставить на спорт в 2021

С каждым годом популярность ставок на спорт только набирает обороты. Для кого-то это просто метод получения порции адреналина и острых ощущений, а кто-то на этом зарабатывает. Независимо от того, чем для вас является беттинг, важно сотрудничать с надежными конторами. Мы составили для вас рейтинг самых лучших компаний, который позволит вам обезопасить себя и гарантированно получить выигрыш.

Как составлялся рейтинг букмекеров

Мы собирали данные в сети интернет, изучив репутацию и условия компаний, которые занимаются игорной деятельностью. Кроме того, ознакомились с отзывами опытных игроков и новичков. Также мы провели анализ линий, росписей и коэффициентов, которые предлагаются компаниями.

Главные критерии формирования рейтинга:

· прозрачность и честность;

· вывод средств;

· история конторы в общем;

· наличие лицензии;

· удобство сайта: его функционал, интерфейс;

· мобильная версия и приложение;

· коэффициенты, линия и роспись;

· комфорт для российских граждан;

· уровень востребованности среди клиентов;

· тех поддержка;

· отзывы пользователей.

Идеальных компаний не существует. Есть те, что предлагают хороший выбор, но низкие коэффициенты. Бывает так, что все условия у конторы плюс минус отличные, но она банально не выводит средства на электронные кошельки, что может не устраивать ряд пользователей. Опытные беттеры рекомендуют регистрироваться в нескольких компаниях и играть исходя из предложенных вариантов с максимальной выгодой.

Проверенные конторы привлекают клиентов своим большим опытом, что характеризует их как финансово стабильные. Как правило, такие организации поддерживают спортивные мероприятия и наличие надписи конторы на форме вашего любимого игрока указывает на правильное решение. Тем не менее, не стоит списывать со счетов и новые конторы, ведь далеко не всегда они плохие и опытные компании тоже когда-то были новичками. В данной ситуации рекомендуем тщательно ознакомиться с сайтом и предложениями. Не забудьте также проверить и юридические данные. При возникновении споров должна быть служба поддержки, куда можно пожаловаться.

ТОП 10 лучших букмекеров

PariMatch

Это легальная контора, в которой можно ставить на спорт или киберспорт. У нее прекрасная линия, отличные коэффициенты, поддерживаются все самые популярные платежные системы для удобного вывода средств. Уровень надежности организации подтверждается тем фактом, что главным партнером конторы является Матч Премьер. Никаких обманов или мошеннических действий отмечено никогда не было. Отзывы о компании положительные.

Melbet

Melbet работает на международной лицензии Кюрасао. Контора предлагает множество событий и хорошие коэффициенты. Простой и понятный интерфейс делает процедуру регистрации легкой и быстрой. Есть приятные бонусы и акции для новичков и постоянных игроков. Так что переходите по ссылке Melbet https://scores24.live/ru/sportbooks/bk-melbet, заходите на официальный сайт, регистрируйтесь, смотрите матчи онлайн и проводите время с пользой и удовольствием.

Лига Ставок

Это востребованная лицензионная контора, которая предлагает хорошие линии и коэффициенты. Она отличается удобным интерфейсом и надежной тех поддержкой. Специалисты всегда готовы оперативно ответить на любые вопросы пользователей. Является одной из самых популярных компаний на территории Российской Федерации.

BetCity

Надежный букмекер, имеющий лицензию и позволяющий делать ставки на самые разные события. Из преимуществ отметим широкий выбор событий, высокие коэффициенты и большое разнообразие платежных систем. Многочисленные отзывы в сети говорят о том, что это надежный и удобный сайт. Еще одним преимуществом БетСити является тот факт, что контора предлагает новичкам всевозможные бонусы и выгодные предложения.

Bettery

Достаточно новая контора, направленная на молодых игроков. Здесь предлагаются привлекательные бонусы для новичков. Можно делать ставки на самые разные события.

1хСтавка

Это востребованная контора на рынке, отличающаяся хорошим рейтингом. Компания основана в 2010 году. Имеет надежную техническую поддержку, отличные коэффициенты и возможность ставить на киберспорт.

Wineline

Это легальная компания, имеющая множество позитивных отзывов. Кроме обычных спортивных дисциплин здесь можно поставить на киберспорт. Выплаты средств осуществляются без задержек на удобные платежные системы. Огромным преимуществом является наличие приложения для смартфонов Android, IOS, которые можно скачать на свой девайс и наслаждаться процессом игры. Новичкам предлагаются отличные бонусы и предложения.

Leon

Этот букмекер может похвастаться отличными линиями, коэффициентами и бонусами. Сайт конторы очень простой и удобный. Имеются ставки на разные мероприятия, в том числе и на киберспорт. Пополнить баланс можно любым удобным методом. Крутая техническая поддержка помогает пользователям разобраться в самых разных вопросах. Новым игрокам предлагается бонус размером до 20 тысяч рублей.

BetBoom

Лояльная БК с хорошими линиями и коэффициентами. Здесь прекрасная тех поддержка. Специалисты всегда рады помочь по любым вопросам. Мнение игроков имеет вес в компании, поскольку администрация следит за отзывами и берет во внимание все, что пишут люди.

Марафон Бет

Еще одна организация с хорошими отзывами. Каких-то явных отличий по сравнению с предыдущими конторами не имеет. Пользователям нравится ее простой и интуитивно понятный интерфейс. Есть удобное приложение для ставок, предлагаются отличные коэффициенты.

Советы по выбору надежного букмекера

1. Прежде чем сотрудничать с определенной конторой, не поленитесь просмотреть, что пишут о ней пользователи. При наличии большого количества плохих отзывов мы не советуем доверять такой компании и играть с ней.

2. Проверьте легальность организации. Лицензионные конторы обеспечивают надежность и уверенность.

3. Обращайте внимание на акции и бонусы. Многие компании предлагают хорошие плюшки в виде бонусов и привлекательных предложений. Из предложенных вариантов можно выбирать наилучший.

4. Смотрите на среднюю оценку, которая была создана на основании отзывов всех пользователей и адекватно отображает качество букмекера. Хороший вариант – это оценка 3-4 балла из 5 и, соответственно, 7-8 из 10. Низкие оценки указывают на то, что у конторы есть много негативных отзывов.

5. Поинтересуйтесь, какая минимальная сумма депозита. У надежных букмекеров это незначительная сумма, которая позволит вам попробовать свои силы без серьезных финансовых потерь.

6. Узнайте, есть ли приложение для смартфона и оцените интерфейс сайта. Портал должен быть удобным, точно так же, как и версия для смартфона.

7. Оцените линии и роспись. Как много происшествий представлено в БК, какое число дополнительных маркетов присутствует в рамках одного события.

8. Посмотрите на коэффициенты. Чем они больше, тем лучше для игрока.

9. Поинтересуйтесь платежными системами: каким образом можно пополнить счет и какие способы доступны для вывода средств.

Мы представили вам ТОП 10 контор, которые имеют наибольшее уважение на российском рынке. Уверены, что с этим списком вы без проблем найдете самый удобный и выгодный для себя вариант и сможете не только вдоволь насладиться новым азартным увлечением, но и делать ставки на спорт с финансовой выгодой.

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