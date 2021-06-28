Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020

Джерело - Чемпiон.
29-го червня національна команда України зіграє проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.
Щоб потрапити в 1/8 фіналу на груповому етапі Швеція виграла квартет Е (Іспанія, Словаччина, Польща), а то Україна пройшла в плей-оф не завдяки своїй грі, а внаслідок збігу обставин. Але це ви уже напевне знаєте.
Пропонуємо згадати усі матчі майбутніх суперників.
Перший тур
Збірна України Нідерландам
Швеція зіграла в нічию з Іспанією
Другий тур
Збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію
Збірна Швеції обіграла команду Словаччини
Третій тур
Україна програла Австрії
Збірна Швеції здолала Польщу
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