Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні

26 червня 2013 року український тенісист Сергій Стаховський став автором головної сенсації Вімблдонського турніру.

У матчі другого кола киянин обіграв на той момент семиразового чемпіона Вімблдону швейцарця Роджера Федерера: 6:7 (7), 7:6 (5), 7:5, 7:6 (5).

Відзначимо, що це був найбільш ранній виліт Федерера з трав'яного мейджора з 2002 року. Відтоді він також не програвав раніше 1/4 фіналу.

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