Джерело - Чемпіон.

Добре відомо, що на Вімблдонському турнірі тенісисти можуть грати лише в білому. Українка Марта Костюк, яка вперше зіграє в основній сітці турніру представила вбрання, у якому виходитиме на корт.

Нагадаємо, Марта Костюк в першому колі зіграє проти 20-ї ракетки світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Загалом же в основному раунді Вімблдону візьмуть старт 4 українські тенісистки. Крім Костюк на карти Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету вийдуть: Еліна Світоліна, Катерина Козлова та Леся Цуренко.

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