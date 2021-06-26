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Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона

Сьогодні 13:31 Андрій Твердохліб 228 0
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона

Джерело - Чемпіон.

Добре відомо, що на Вімблдонському турнірі тенісисти можуть грати лише в білому. Українка Марта Костюк, яка вперше зіграє в основній сітці турніру представила вбрання, у якому виходитиме на корт.

Нагадаємо, Марта Костюк в першому колі зіграє проти 20-ї ракетки світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Загалом же в основному раунді Вімблдону візьмуть старт 4 українські тенісистки. Крім Костюк на карти Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету вийдуть: Еліна Світоліна, Катерина Козлова та Леся Цуренко.

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