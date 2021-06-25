 Левандовський - українець! Польські уболівальники зробили шокуюче відкриття. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Левандовський - українець! Польські уболівальники зробили шокуюче відкриття

Сьогодні 16:06 Valeriy Ruchka 937 1
Левандовський - українець! Польські уболівальники зробили шокуюче відкриття

Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020. Цієї історичної події не сталося б без збірної Швеції, яка в третьому турі перемогла Польщу і залишила Кадру за бортом турніру.

Польські уболівальники вирішили, що Роберт Левандовський - це українець, адже кілька разів не забив із вбивчої позиції. Фанат зробив припущення, що все це спеціально щоб в 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшла саме українська команда.

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