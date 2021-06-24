Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини

Збірна Угорщини була дуже близькою до сенсаційного виходу в плей-оф Євро-2020 з "групи смерті", де крім неї грали Франція, Португалія та Німеччина. А нападник команди Адам Салаї недарма носить капітанську пов'язку, судячи з відео, яке з'явилося в мережі після нічиєї з Німеччиною (2:2).

У мережі з'явився ролик, на якому зображена яскрава мотиваційна промова футболіста перед вирішальним матчем відбору на Євро-2020 проти Ісландії в листопаді 2020 року. Тоді "чарівні мадяри" пропустили вже на 11-й хвилині зустрічі, але зуміли забити два голи, починаючи з 88-ї, і в героїчному стилі потрапили на чемпіонат.

"Ми хотіли потрапити сюди, і ось ми тут. Сьогодні наш вирішальний матч. Через коронавірус люди втрачають роботу. Через коронавірус людям платять менше. А ми за 90 або 120 хвилин можемо змінити цей рік. Це не має тиснути на вас. Це можливість і радість, що на 120 хвилин у кожного є робота, якою ми можемо змінити цей рік! Цілий рік! 14 мільйонів угорців будуть дивитися цей матч по ТБ. І ми можемо це зробити. Як ми це зробимо? Сьогодні не буде нікого, хто втомився. Нікого, хто програє двобій. Нікого, хто впаде на землю. Сьогодні я просто хочу побачити, що ми гладіатори! Що б не трапилося, що б не трапилося – втоми немає! І ті, хто залишиться на лаві запасних, теж вирішують результат матчу! Вперед, Угорщина!" – сказав тоді Салаї.

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