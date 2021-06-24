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Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу

Сьогодні 19:27 Valeriy Ruchka 2690 0
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Матч Італія - ​​Уругвай на ЧС-2014: італійцям для виходу з групи вистачить і нічиєї, уругвайцями треба перемагати. Напружений матч і єдиний гол в кінцівці від Годіна - уругвайці блідо виглядали на груповому етапі, але вийшли, італійці ж провалили другий поспіль чемпіонат світу.

Головну історію того матчу спочатку ніхто не помітив: Суарес і К'єлліні боролися за верховий м'яч, обидва впали, уругваєць схопився за зуби, італієць, оголивши плече, кричав на суддю. Перша думка - Суарес смикав за майку, а К'єлліні обурився, що не дали фол в атаці. Пізніше на повторах всі побачили, що сталося: Суарес куснув суперника за плече, той відмахнувся. Мексиканський арбітр Марко Родрігес на епізод не відреагував.

Ще через день ФІФА винесла вердикт: чотири місяці без матчів у всіх турнірах плюс бан на дев'ять ігор в збірній. Зглянувся навіть укушений К'єлліні: "Це надмірне покарання". У ФІФА ж заявили, що дискваліфікацію збільшили через те, що гравець не визнав свою провину, на що президент Уругваю Хосе Мухіка назвав організацію "купкою старих козлів", а санкції - "фашистськими".

Суарес, до того вже кусав Баккала і Івановича, потім розповідав: "Я відчував свою провину за невикористаний момент і повинен був щось зробити. Це сталося в запалі боротьби. Звичайно, я не усвідомлював, що роблю, це прийшло потім ".

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