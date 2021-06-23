Джерело - Чемпiон.

Син півзахисника збірної України Марлоса Бернардо не оцінив виступи команди на Євро-2020. Зокрема, хлопцеві не сподобалося, як себе проявив його батько.

Курйозне відео потрапило в ефір програми Євроформат, де журналіст попросив дитину поділитися своїми враженнями. Бернардо відгукнувся позитивно лише про атмосферу на стадіоні.

Говорячи про гру "жовто-синіх", він заявив, що йому "нічого не сподобалося, тому що Україна програла". Також хлопчик заявив, що його батько Марлос зіграв "дуже погано" як у матчі з Австрією, так і в поєдинку проти Нідерландів.

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