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Телеведучу на Євро-2020 запідозрили у відсутності білизни під час ефіру. ВІДЕОФАКТ

Сьогодні 10:56 Valeriy Ruchka 1392 0
Телеведучу на Євро-2020 запідозрили у відсутності білизни під час ефіру. ВІДЕОФАКТ

Джерело - Чемпiон.

Італійська телеведуча Паола Феррарі повторила знаменитий трюк актриси Шерон Стоун з фільму Основний інстинкт у прямому ефірі передачі про Євро-2020. Багато хто запідозрив, що в цей момент на ній не було трусиків.

На ролику, який з'явився на сторінці Richi – Smoking Bianco в Twitter, видно, як 60-річна журналістка сидить у довгій чорній сукні в студії, закинувши ногу на ногу. В якийсь момент вона вирішила змінити позу, і її дії викликали жваву дискусію серед глядачів.

Як повідомляє видання The Sun, деякі з них заявили, що Феррарі вела прямий ефір без нижньої білизни, проте сама вона цю інформацію спростувала, пожартувавши на тему використання технології VAR (відеоасистента арбітра).

"Це відео стало "вірусним". Люди довше переглядають VAR у моменті зі мною, ніж арбітри під час матчів Євро-2020. Порівняння з Шерон Стоун з Основного інстинкту? Вона є однією з найкрасивіших жінок у світі. Крім того, в тій сцені на ній не було білизни, а я, з іншого боку, вважаю за краще стежити за своїми здоров'ям і гігієною", – заявила Феррарі.

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