Джерело - Чемпіон.

Цього дня, рівно 35 років тому, Дієго Марадона забив, мабуть, найвідоміший гол в історії футболу.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу -1986 аргентинець рукою відправив м'яч у ворота збірної Англії. Суддя з Тунісу Алі-Бін Нассер якимось чином не помітив цього порушення, зарахувавши гол.

Аргентина виграла 2:1 і пробилася в півфінал. У підсумку і виграли титул чемпіонів світу.

Марадона визнав: "Так, рука. Але рука бога". Надалі цей гол Марадони назвали "рукою Бога" і дали звання "голом століття".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua