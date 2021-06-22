 35 років тому Марадона забив гол рукою Бога. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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35 років тому Марадона забив гол "рукою Бога"

Сьогодні 15:59 Valeriy Ruchka 2476 0
35 років тому Марадона забив гол "рукою Бога"

Джерело - Чемпіон.

Цього дня, рівно 35 років тому, Дієго Марадона забив, мабуть, найвідоміший гол в історії футболу.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу -1986 аргентинець рукою відправив м'яч у ворота збірної Англії. Суддя з Тунісу Алі-Бін Нассер якимось чином не помітив цього порушення, зарахувавши гол.

Аргентина виграла 2:1 і пробилася в півфінал. У підсумку і виграли титул чемпіонів світу.

Марадона визнав: "Так, рука. Але рука бога". Надалі цей гол Марадони назвали "рукою Бога" і дали звання "голом століття".

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