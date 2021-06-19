Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію

Джерело - Чемпіон.

Збірна Німеччини у другому турі групового етапу Євро-2020 обіграла чинних чемпіонів Європи - національну команду Португалії.

До цього поєдинку німці підходили в якості фавориту, але звісно усі очікували рівної гри.

Проте вже з перших хвилин "бундестім" заволоділа м'ячем та почала створювати небезпечні моменти, а на 5-й хвилині навіть забила гол, але Гнабрі, який брав активну участь в атаці забрався у офсайд.

Німці продовжували тиск, але несподівано на 15-й хвилині рахунок відкрила збірна Португалії. Після кутового втікли у контратаку португальці. Бернардо Сілва виконав класне закидання на Жоту, який покотив на порожні ворота на Роналду. Кріштіану без проблем забив у порожні ворота!

Після забитого голу підопічні Сантуша ще більше почали грати від оборони і на 35-й хвилині німецька машина все ж зрівняла рахунок. Гозенс відгукнувся на подачу з правого флангу і зробив простріл у центр, де Рубен Діаш у боротьбі з Гаверцом відправив м'яч у свої ворота.

І вже через кілька хвилин німці вже вийшли вперед. Кімміх після швидкої атаки прострілював у центр, але м'яч до Гаверца не дійшов. Геррейро відправив м'яч у свої ворота.

Команди пішли на перерву за мінімального рахунку, але за явної переваги німецької команди на полі.

І на початку другого тайму збірна Німеччини подвоїла свою перевагу. Знову Гозенс на фланзі втік і прострілив у центр штрафного майданчику, де Гаверц без проблем замкнув цю передачу.

Збірна Португалії намагалася відігратися, але натомість пропустила четвертий гол. Кімміх з правого флангу виконував подачу на дальню стійку, де один Гозенс знаходився. Лівий латераль без проблем замкнув цю передачу головою

Проте чинні чемпіони Європи та Ліги націй не опускали руки і відквитали один гол. Моутінью виконав подачу з лівого флангу на правий край воротарського, звідти Роналду скинув у центр на Жоту, який без проблем забив у порожні ворота.

Збірна Португалії йшла вперед і ледь не відквитала ще один гол. Моутіньо розіграв кутовий з Санчешом, який вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика і влучив у стійку.

Надалі збірна Німеччини у спокійному стилі довела матч до перемоги. Тепер підопічні Лева піднялися на другу сходинку і майже гарантували собі вихід до плей-оф. А ось чемпіони Європи мають поборотися з Францією, бо ризикують залишитися за бортом Євро-2020.

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