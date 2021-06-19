Перший гол, перша перемога! 15 років тому збірна України перемогла Саудівську Аравію на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

19 червня 2006 року в Гамбургу збірна України перемогла збірну Саудівської Аравії на чемпіонаті світу. Голи Андрія Русола, Сергія Реброва, Андрія Шевченка та Максима Калиниченка принесли синьо-жовтим першу перемогу в історії Мундіалей.

Далі була мінімальна перемога над Тунісом, перемога в 1/8 фіналу в серії пенальті над Швейцарією та розгромна поразка в чвертьфіналі від італійців.

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