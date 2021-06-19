Зв'яжіться з ним: Ярмоленко демонструє неймовірну гру на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко окрім чудової гри на полі дотепно пожартував на післяматчевій пресконференції після переможної гри з Північною Македонією на Євро-2020.

Наразі Ярмоленко провів на чемпіонаті Європи дві гри. За 160 хвилин на полі внігер Вест Гема зробив 8 ударів по воротах(4 в площину), створив два моменти партнерам, зробив дві вдалих обводки, забив два голи та віддав асист на Романа Яремчука.

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